الاتحاد الدولي ينصف نجم مانشستر سيتي أمام ميسي ومبابي في نهاية عام 2023

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم اختيار المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب في العالم لعام 2023.



وقدم هالاند عاما استثنائيا مع مانشستر سيتي، وساهم في تحقيق 4 ألقاب، هي الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بينما لم تحتسب له بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها السيتزينز، بسبب خروجه من قائمة الفريق بداعي الإصابة، رغم حصوله على ميدالية من اللجنة المنظمة.



وحصل هالاند على 209 نقطة، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (105) وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي وباريس السابق (85).



وبفضل النجاح الكبير لمانشستر سيتي في 2023، جاء 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين، وهم "رودري (4) وكيفين دي بروينه (6) وبرناردو سيلفا (8)".



وفاز هالاند، بالعديد من الجوائز الفردية لـ الأفضل في 2023، أبرزها أفضل لاعب في أوروبا، المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

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