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الثلاثاء، 29-08-2023 12:39 م

الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مشاركة أنديته في دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري -  نفى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، وجود أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي "يويفا" بشأن مشاركة أندية سعودية في دوري أبطال أوروبا، وفقا لما تداولته بعض الصحف مؤخرا.

وقال المسحل بعد نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، لتقديم الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي: "هذا الأمر مجرد تكهنات إعلامية".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "لا شك أننا نحن اليوم كدوري وأندية سعودية نضم لاعبين عالميين كثر، أي شيء في مصلحة الكرة السعودية والأندية السعودية سنعمل عليه، لكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي عن اتفاق يقضي بمشاركة الأندية في دوري أبطال أوروبا".

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وشدد المسحل على أن مانشيني هو من يختار قائمة المنتخب السعودي في الفترة المقبلة، بقوله: "المدرب سيكون صاحب الكلمة الأولى لذلك وسيحضر عددا من مباريات الدوري قبل انطلاق تحضيرات الأخضر في فترة التوقف الدولي، ولديه جهاز معاون سيسانده في هذا الإطار".

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه في الوقت الحالي ستقام مباريات الأندية السعودية مع الأندية الإيرانية على أراض محايدة، مشيرا إلى أن: "الاتحاد الآسيوي قد أرسل خطابا إلى الاتحادين السعودي والإيراني، حدد فيه مهلة حتى الخامس من سبتمبر المقبل، لاتخاذ القرار المناسب. وأشار المسحل إلى أنهم يتشاورن حاليا مع الأندية السعودية لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموقف".

 

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