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الخميس، 08-02-2024 02:38 م

الاتحاد السوري يكافئ المدرب كوبر بعد إنجازه التاريخي مع نسور قاسيون في كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - كافأ الاتحاد السوري لكرة القدم مدرب منتخبه الأول، الأرجنتيني هكتور كوبر بقيادته "نسور قاسيون" لثمن نهائي كأس آسيا في قطر، بتمديد عقده حتى نهاية تصفيات مونديال 2026.

وكتب الاتحاد السوري يوم الأربعاء عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر وجهازه الفني وذلك حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ونشر الاتحاد صورا لمراسم توقيع رئيسه صلاح الدين رمضان والمدرب الأرجنتيني على العقد الجديد، من دون الإشارة إلى قيمة العقد وشروطه.

وانتهى عقد كوبر الذي استلم مهامه في فبراير 2023، مع منتخب سوريا مع انتهاء مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر ونجح خلالها في قيادة "نسور قاسيون" إلى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخهم قبل أن يخسروا أمام إيران 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وتحتل سوريا المركز الثالث في مجموعتها الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد ثلاث نقاط من فوز على كوريا الشمالية (1-0) وخسارة أمام اليابان (0-5).

وتتخلف سوريا بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية الثانية وبفارق ثلاث نقاط خلف اليابان المتصدرة.

وتخوض سوريا الجولتين الثالثة والرابعة ضد منتخب ميانمار المتذيل ترتيب المجموعة الثالثة من دون رصيد في 21 و26 مارس المقبل، قبل رحلتيها في الجولتين الأخيرتين لمواجهة كوريا الشمالية واليابان في 6 و11 يونيو المقبل.


ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

 

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