الاتحاد العراقي يؤكد أقامة نهائي خليجي 25 بموعده

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين أسود الرافدين ومنتخب سلطنة عمان ستقام بموعدها بعد السيطرة على الوضع بمحيط ملعب البصرة الدولي.



وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي صدر قبل قليل: "نؤكد أن المباراة النهائية لبطولة خليجي البصرة 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد في الساعة 7 مساء في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".



وأضاف البيان: "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي البصرة 25".

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