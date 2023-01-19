الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع الذهب عالمياً ويصل لـ 1910 دولار للأوقية

الاتحاد الأوروبي متخوف من الشتاء القادم

بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الخصاونة: التعاون بين الأردن ومصر والعراق مفتوح لمن يرغب بالانضمام

كرنفال العقبة السياحي يرفع نسبة الحجوزات الفندقية إلى 52 %

أمين عمان: سكك حديدية لربط عمّان بالمدينة الجديدة

البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وكالة الطاقة الدولية: الأسواق قد تشهد نقصاً أكبر بالإمدادات في 2023

وزير التربية: تكليف معلم الإضافي بمدارس الأردنيين فصلي وفي مدارس السوريين لـ 3 سنوات كحد أقصى

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

الخميس، 19-01-2023 04:34 م

الاتحاد العراقي يؤكد أقامة نهائي خليجي 25 بموعده

1202319145114788800272


الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، أن المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين أسود الرافدين ومنتخب سلطنة عمان ستقام بموعدها بعد السيطرة على الوضع بمحيط ملعب البصرة الدولي.

وقال الاتحاد العراقي في بيان رسمي صدر قبل قليل: "نؤكد  أن المباراة النهائية لبطولة خليجي البصرة 25، التي تقام اليوم الخميس بين منتخبي العراق وعمان، قائمة في موعدها المحدد في الساعة 7 مساء في ملعب البصرة الدولي، وستكون مسك الاختتام للبطولة التي نالت الثناء من قبل الجميع".

وأضاف البيان: "ندعو جمهورنا الكريم إلى عدم الحضور لملعب المباراة لامتلاء مدرجاته بالكامل، وذلك من أجل تنظيم المباراة بالشكل الأمثل في اختتام بطولة خليجي البصرة 25".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202319141817475777660

اللاعب سمير يحترف في النصر الكويتي

1202319141424823152967

بالصور.. تعقد الأوضاع داخل ملعب نهائي خليجي 25

120231914836538929309

رسميا.. برشلونة يضم جوهرة أرجنتينية

1202319122837736588251

بيان غامض.. دون الكشف عن السبب الاتحاد القطري يوقف ويغرم نجوم العنابي

1202319102140161530594

ضربة جديدة تبعد نادال عن ملاعب التنس

120231995740707389931

مانشستر يونايتد يعود من لندن بتعادل بطعم الهزيمة

أخبار متعلقة
1202398571980453134

الكشف عن أفضل مدرب في العالم

12023795414122124837

خليجي 25 .. مباريات اليوم السبت

120235104144909483822

الفاخوري والعوضات يحترفان في العين السعودي

1202359130972180428

رفع السرية عن كواليس انضمام رونالدو للنصر (فيديو)

12023484740743197259

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر

12023484434458080205

آل معمر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا