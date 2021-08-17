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الثلاثاء، 17-08-2021 11:21 م

الاتحاد العربي يسند لسمر نصار رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العرب

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الوكيل الإخباري - - أسند الاتحاد العربي لكرة القدم، مهمة رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة العرب للسيدات، إلى الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار.اضافة اعلان

 

 


وجاء اختيار نصار لرئاسة البطولة التي تنطلق 24 آب الجاري وحتى 6 أيلول في العاصمة المصرية القاهرة، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها في تنظيم وإدارة البطولات العالمية والعربية والإقليمية.


وسبق لنصار أن عملت رئيساً تنفيذياً للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشابات ت17 التي أقيمت في العام 2016 في الأردن، قبل أن تصبح عضواً في الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني والاتحاد العربي لكرة القدم، ثم أميناً عاماً للاتحاد الأردني مطلع العام الماضي 2020، كما حازت على العديد من الجوائز العالمية في مجال الرياضة والمرأة.


كما تشارك الكوادر الأردنية في إدارة وتنظيم البطولة العربية، حيث تتولى هبة العابد منصب مسؤولة التحكيم في البطولة.


كما تشارك الحكمتين حنين مراد وصابرين العبادي في إدارة مباريات البطولة، وتتولى هبة الصباغ رئاسة اللجنة الإعلامية للمسابقة، وعبير الرنتيسي المنسق العام للبطولة.


يذكر أن منتخب النشميات يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الجزائر وفلسطين، حيث تعد المسابقة محطة مهمة قبيل خوض تصفيات كأس آسيا 2022 الشهر المقبل.



إلى ذلك اختار الاتحاد العربي، نائب مدير المسابقات في الاتحاد الأردني، محمد منكو، منسقاً عاماً للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي ستقام 21 الجاري في العاصمة المغربية الرباط وتجمع الرجاء مع ضيفه الاتحاد السعودي.

 




 

 


 

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