الاتحاد العربي ينوي دعوة الوحدات والفيصلي والرمثا لبطولة الأندية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشافند مصدر من داخل الاتحاد العربي لكرة القدم لموقع ملاعب، جميع الأنباء التي وردت منذ أسابيع بشأن استبعاد الأندية الأردنية من المشاركة بالبطولة العربية والتي ستقام في الفترة المقبلة بنظام التجمع في السعودية .وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد العربي سيقدم دعوة لـ 3 أندية أردنية وهي : الوحدات (ممثل الأردن بدوري أبطال اسيا)، الفيصلي (بطل كأس الأردن)، والرمثا (بطل الدوري) على أن يتم تغيير بطل الدوري أو الكأس في حال اختتام نسخة جديدة من البطولتين قبل كأس الأندية العربية .كما وضح المصدر أن البطولة ستقام بمشاركة 32 فريق يتم تصفيتهم لـ 12، حيث سيتم التجمع بعد الوصول لـ 12 فريق، عقب نهاية كأس العالم قطر 2022، علما أن المكافآت المالية ستكون كبيرة وتصل لـ 6 ملايين دولار للفريق البطل .