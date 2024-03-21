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الخميس، 21-03-2024 01:35 م

الاتحاد الفرنسي يضغط على ريال مدريد من أجل مبابي

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، اليوم الأربعاء أنه مستعد "حتى للضغط على ريال مدريد" للسماح لكيليان مبابي بالمشاركة مع منتخب فرنسا دون 23 عاما في أولمبياد باريس هذا الصيف.

ورغم هذه التصريحات، إلا أن ديالو لم يؤكد انتقال مبابي للفريق الملكي هذا الصيف.

وقال في هذا الصدد: "لا يجب أن نثير الجدل، لا أعلم أين سيذهب كيليان مبابي، لم يعلن عن هذا الأمر".

وأضاف في تصريحاته لموقع (Le Figaro): "كيليان أبدى رغبته في المشاركة في الأولمبياد. نعلم الظروف، وللأسف ريال مدريد أغلق الباب في وجه لاعبين كثر. أحترم قرارهم. هو النادي الوحيد الذي أبلغنا بهذا القرار".

كما أبدى المسؤول الأول عن الكرة في فرنسا أسفه لإمكانية تكرار ما حدث في أولمبياد طوكيو برفض 31 ناديا السماح للاعبيها بالمشاركة في الأولمبياد، في أولمبياد باريس.

أما عن إمكانية تدخل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للضغط من أجل مشاركة قائد باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا في هذا الحدث، فأكد ديالو أن الأمر لا يحتاج لأي ضغوط خارجية.

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