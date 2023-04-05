الاتحاد المصري يقر مقترحات صلاح لتطوير عقود اللاعبين

الوكيل الإخباري - كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن معايير اختيار المدربين بالنسبة للمنتخبات الوطنية بالفترة المقبلة.



وقال علام في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن الأمر كان يقتصر في السابق على الشهادات العلمية بشكل أكبر.



وتابع أن المعايير حاليًا تتعلق بالخبرات العملية والتجارب التي مر بها المدير الفني، بجانب السمات الشخصية، موضحًا أن أي مدرب يقع عليه الاختيار ستجرى معه مقابلة شخصية من خلال لجنة تضم مجموعة من المتخصصين.



فيتوريا



وقال جمال علام إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، شخص متعاون ويستمع لوجهات النظر المختلفة، وعندما طلب منه الاتحاد المصري إلقاء محاضرات في دورة الرخص التدريبية وافق ورحب.



وأكد أن الاتحاد يدعم فيتوريا ومنتخب مصر، وكانت آخر طلبات المدرب توفير طائرة خاصة للسفر إلى مالاوي، ووافق مجلس الجبلاية على ذلك.



ولفت إلى أن الاتحاد المصري بصدد إبرام عقد الرعاية الجديد، والذي ينص على أن الشركة الراعية هي المسؤولة عن توفير وديات الفراعنة وفقًا لمتطلبات المدير الفني.



اقتراح محمد صلاح



وكشف جمال علام عن تفاصيل مقترح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشأن تطوير عقود لاعبي الكرة المصرية.



وقال علام إن صلاح يملك خبرات ورؤية معينة، موضحًا أنه تحدث مع الاتحاد حول تطوير عقود اللاعبين في ظل شكوى عدد منهم من عدم الحصول على حقوقهم، حيث تستغني الأندية عنهم دون منحهم مستحقاتهم.



وأضاف أن لوائح القيد في الموسم الجديد تتضمن مقترحات محمد صلاح بشكل يلزم النادي بمنح اللاعب حقوقه كاملة، حال اتخاذ قرار بالاستغناء عنه.



وأوضح أنه سيتم وضع ضوابط معينة لهذا الأمر حتى لا يفتح الباب أمام أي لاعب للرحيل عن النادي للحصول على الأموال.



وأكمل أن محمد صلاح شدد على أهمية الوصول لكأس أمم أفريقيا في المقام الأول، ثم مناقشة الجزء الخاص بلائحة منتخب مصر، موضحًا أن الاتحاد صرف مكافآت لاعبي الفراعنة باستثناء مباريات قليلة.



وقال جمال علام إن محمد صلاح له طبيعة معينة، وطلب أن يزور أسرته في البداية عندما جاء لمصر الشهر الماضي.



وأضاف أن الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر قاموا بترتيب تكريم صلاح في معسكر الفراعنة.



وواصل أن التعامل مع محمد صلاح سهل لأنه شخص مثقف ولديه قدرة على استيعاب الآخرين.

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