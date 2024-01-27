الاتحاد المصري يلجأ لعادة قديمة لجلب الحظ لمنتخب الفراعنة في كأس إفريقيا

الوكيل الإخباري - قام الاتحاد المصري لكرة القدم بذبح عجل في محاولة لتحسين حظوظ منتخب "الفراعنة" وطرد النحس في كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.



وتعرض لاعبو منتخب مصر لعدة إصابات في البطولة القارية الحالية، حيث خسر "الفراعنة" نجمهم محمد صلاح بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مباراتهم الثانية بالمجموعة الثانية، ثم حارس المرمى محمد الشناوي بخلع في الكتف في المباراة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، ونقل إمام عاشور إلى المستشفى ليل الأربعاء لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ بعد تعرضه لإصابة في الرأس أثناء التدريبات.

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ويواجه منتخب مصر الذي لم يفز بأي مباراة حتى الآن في البطولة القارية المقامة في كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 في سان بيدرو غدا الأحد.



وقال المتحدث باسم الاتحاد المصري، محمد مراد لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الاتحاد ذبح عجلا ووزع لحومه على المحتاجين في القاهرة الخميس الماضي.



وكان مسؤولو المنتخب المصري قد ذبحوا عجلا أثناء التدريب قبل الفوز بكأس إفريقيا 2008 في غانا.



"ذبح العجول" في مصر وفي الدوري المصري لكرة القدم من أجل جلب الحظ وطرد النحس، هو عادة قديمة لدى الفراعنة، تعود فصولها الأولى في الملاعب المصرية إلى ستينات القرن الماضي، وقد بدأها نادي الزمالك.

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