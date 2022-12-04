الاتحاد المغربي يزف خبرا سارا للمشجعين بخصوص تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022
وكانت فئة عريضة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، عبرت عن غضبها بسبب "نفاد" تذاكر مباراة منتخب بلادها وإسبانيا، وطالبت المسؤولين المغاربة بالتدخل لإيجاد حل في ظل عدم تمكن عدد هائل من المشجعين من الحصول على تذكرة المباراة المرتقبة.
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