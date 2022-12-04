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الأحد، 04-12-2022 04:10 م

الاتحاد المغربي يزف خبرا سارا للمشجعين بخصوص تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا

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الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، خصص تذاكر إضافية للمباراة التي ستجمع بين "أسود الأطلس" وإسبانيا بعد غد الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال الاتحاد المغربي عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأحد: "بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص للجماهير المغربية خمسة آلاف تذكرة إضافية للمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر".

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وكانت فئة عريضة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، عبرت عن غضبها بسبب "نفاد" تذاكر مباراة منتخب بلادها وإسبانيا، وطالبت المسؤولين المغاربة بالتدخل لإيجاد حل في ظل عدم تمكن عدد هائل من المشجعين من الحصول على تذكرة المباراة المرتقبة.

 

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