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الأربعاء، 02-08-2023 05:24 م

الاتحاد بطلا لدوري الناشئات لكرة القدم

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الوكيل الإخباري - توج فريق الاتحاد بطلاً للنسخة الرابعة من الدوري النسوي تحت سن 14 لكرة القدم لموسم 2023/2024، بعد فوزه على عمان "اف سي" بنتيجة 6-0 في ختام منافسات البطولة التي جرت على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

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وشهدت المباراة الختامية التي جرت مساء أمس الثلاثاء تفوقا لفريق الاتحاد الذي سيطر على المباراة ونجح في تحقيق فوز كبير.

وسلّم نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد مروان جمعة، فريق الاتحاد كأس البطولة وميداليات المركز الأول بحضور عضو الهيئة التنفيذية ورئيسة اللجنة النسوية ستيفاني النبر، والأمين العام سمر نصار، ورئيس نادي الاتحاد عمر الحديد.

واستقر الاتحاد في صدارة الترتيب مع اختتام الدوري برصيد 27 نقطة، فيما نال الأرثوذكسي ميداليات المركز الثاني، بعد أن وصل للنقطة 19 عقب فوزه على الراية 4-0، وظفر فريق المدرسة الإنجليزية بالبرونزية بعد أن استقر ثالثا بـ 17 نقطة متقدما على الاستقلال والأهلي بفارق المواجهات عقب تفوقه على البتراء 22-0.
وضمن نفس الجولة، فاز الأهلي على نشامى الأردن 6-0، وتغلب الاستقلال على النصر 5-0.

وشهد الترتيب النهائي لباقي فرق البطولة، استقرار عمان "اف سي" سادسا بـ 16 نقطة، يليه الراية 7، نشامى الأردن 6، النصر 4، والبتراء أخيراً دون نقاط.


يذكر أن البطولة أقيمت بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي.

 

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