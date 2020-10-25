الاتحاد يتمم اتفاقه مع وست بروميتش لضم أحمد حجازي

ملاعب- كشفت تقارير صحفية عن إتمام نادي الاتحاد السعودي اتفاقه مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي، لضمه إلى صفوف الفريق في الميركاتو الحالي.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ السعودية، يوم الأحد، فقد ”اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في وست بروميتش الإنجليزي على انتقال المدافع الدولي المصري أحمد حجازي للفريق، وينتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي قبل إغلاق باب الانتقالات مساء اليوم“.



وينتهي موسم الانتقالات الصيفية في السعودية، اليوم الأحد.





وكان حجازي قد شارك يوم الاثنين الماضي في التعادل سلبيا مع بيرنلي، في أول ظهور له بعد العودة للدوري الإنجليزي.





