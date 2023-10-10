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الثلاثاء، 10-10-2023 04:49 م

الاتحاد يجهز حجازي من أجل كأس العالم للأندية

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الوكيل الإخباري - بدأ نادي الاتحاد تحضير قلب دفاعه المصري المخضرم أحمد حجازي من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

الاتحاد يعاني على مستوى الدفاع بسبب اصابة حجازي بالرباط الصليبي في الموسم الماضي وأحمد شراحيلي بنفس الإصابة في الموسم الحالي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 ديسمبر المقبل بداية من الدور التمهيدي، حتى يوم 22 من نفس الشهر.

وطلب نونو سانتو مدرب الاتحاد من الطاقم الطبي للفريق تجهيز أحمد حجازي المصاب، من أجل الاستعانة بمجهوداته في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في السعودية.

وينتظر أن يلعب الاتحاد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي والفائز من المواجهة سيلعب ضد الأهلي في ربع نهائي المسابقة.

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