الأحد 25-10-2020
الوكيل الاخباري

بحث سبل تطوير العلاقات الأردنية القطرية في قطاع الإنشاءات

وزارة الزراعة: تسجيل 499 حريقا خلال العام الحالي في المملكة

انتحار عاملة شنقاً في الظليل

الصحة: فحوصات كورونا في محطات ثابتة مجانية

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا

أردني يــروي معاناته الشديدة بعد إصابته بكورونا مرتين - فيديو

هل ستتغير ساعات الحظر اليومي خلال التوقيت الشتوي؟

مطالبة بزيادة أيام الحظر الشامل وتحذير من الوباء

تحذير أمني هام للأردنيين

تعليق الدوام بتربية الكرك بسبب كورونا




الأحد، 25-10-2020 01:56 م

الاتحاد يحسم صفقة حجازي رسميا

04A3D25321549


الوكيل الإخباري _ نجح نادي الاتحاد في حسم إحدى الصفقات الهامة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل ساعات من غلق باب القيد في السعودية، بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

وكان المدرب البرازيلي كاريلي، قد طالب بالاستغناء عن برونو أوفيني مدافع الفريق، بسبب هبوط مستواه الفني، والتعاقد مع محترف أجنبي آخر في نفس مركزه لتدعيم صفوف العميد قبل غلق باب القيد.

وكتب الإعلامي عادل الماس عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" أن الاتحاد وقع مع أحمد حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ويست بروم.

وأوضح أن مدافع ويست بروم، والاتحاد الجديد، سيصل إلى جدة خلال الأسبوع الحالي من أجل الانضمام لتدريبات العميد، استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.

يذكر أن أحمد حجازي يعد أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب مصر، وشارك في وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وحصد عدد من الألقاب على المستوى المحلي رفقة النادي الأهلي، إضافة لخوضه تجربة احترافية مميزة في إيطاليا رفقة فيورنتينيا.


المصدر : ملاعب

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
124989

مدرب برشلونة: خسرنا الكلاسيكو أمام ريال مدريد لهذا السبب

214763

الهلال يشكر ممول صفقته الكبرى

9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

124-172026-riyad-mahrez-real-madrid-manchester-city_700x400

محرز يحدد وجهته القادمة بعد السيتي

imagick

الهلال السعودي يحسم صفقة فيتو بشكل رسمي

860-6

ريال مدريد يعلن رسميا موقفه من إقالة زيدان.. بعد الفوز الكبير ضد برشلونة

أخبار متعلقة
ahmed-1200x675

الاتحاد يتمم اتفاقه مع وست بروميتش لضم أحمد حجازي

مسعود-أوزيل-1

أوزيل إلى النصر.. هل تنفجر قنبلة الميركاتو بعد قرار أرسنال الصادم !