الاتحاد يحسم صفقة حجازي رسميا

الوكيل الإخباري _ نجح نادي الاتحاد في حسم إحدى الصفقات الهامة والقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل ساعات من غلق باب القيد في السعودية، بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.



وكان المدرب البرازيلي كاريلي، قد طالب بالاستغناء عن برونو أوفيني مدافع الفريق، بسبب هبوط مستواه الفني، والتعاقد مع محترف أجنبي آخر في نفس مركزه لتدعيم صفوف العميد قبل غلق باب القيد.



وكتب الإعلامي عادل الماس عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" أن الاتحاد وقع مع أحمد حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ويست بروم.



وأوضح أن مدافع ويست بروم، والاتحاد الجديد، سيصل إلى جدة خلال الأسبوع الحالي من أجل الانضمام لتدريبات العميد، استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة.



يذكر أن أحمد حجازي يعد أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب مصر، وشارك في وصول مصر إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، وحصد عدد من الألقاب على المستوى المحلي رفقة النادي الأهلي، إضافة لخوضه تجربة احترافية مميزة في إيطاليا رفقة فيورنتينيا.





المصدر : ملاعب

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