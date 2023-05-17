الاتحاد يفشل في كسر تفوق الهلال

الوكيل الإخباري - فشل الاتحاد في كسر تفوق الهلال، بعد أن تعادل الأخير في الوقت القاتل بالكلاسيكو بنتيجة 2-2 مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة ال27 من دوري روشن للمحترفين.



ولم يستطع الاتحاد تحقيق الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات أمام الهلال، حيث كان آخر فوز قبل عامين بمباراة الدور الثاني التي انتهت 2/0 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، بموسم 2020-2021.



وتواجه الفريقان بعدها في 5 مباريات 4 منها في الدوري وواحدة بكأس الملك، انتصر الهلال في 4 منها مقابل تعادل وحيد.



ويعتبر هذا التعادل العاشر بين الفريقين على مستوى دوري المحترفين ، مقابل 14 انتصارا للهلال و6 للاتحاد.





وفوت الاتحاد فرصة تحقيق أول فوز على الهلال بملعب الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) بتاريخ دوري المحترفين ، مسجلا حالة التعادل الثانية، مقابل 3 انتصارات للزعيم.



واستمر عجز العميد عن الانتصار على أزرق العاصمة في ملاعب الرياض منذ عام 2016 ، محققا التعادل الثالث مقابل 3 انتصارات للزعيم.



وهذه هي ثاني مباراة كلاسيكو تنتهي بالتعادل 2-2 منذ تعادل الفريقين بذات النتيجة بمباراة الدور الثاني في موسم 2013-2014 حين تقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف على ملعب الشرائع ، لينجح الهلال في التعادل في الأوقات الأخيرة.



كما أن هذه هي المباراة الثانية التي يستقبل فيها الاتحاد هدفين في مباراة واحدة بالدوري بعد لقاء التعاون.



وسجل الاتحاد التعادل الثاني بالدور الثاني بعد تعادله مع الرائد ، والسادس هذا الموسم ليفقد منها 12 نقطة بجانب هزيمتين.



ويتصدر الاتحاد الدوري حاليا برصيد 63 بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

اضافة اعلان

ملاعب