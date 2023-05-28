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الأحد، 28-05-2023 01:32 م

الاتحاد يفلت من لعنة التتويج

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الوكيل الإخباري - طوى الاتحاد ثاني أطول فترة غياب له عن التتويج بالدوري السعودي بكل مسمياته، بعد أن حسم اللقب السبت بفوزه على الفيحاء (3-0) على ملعب مدينة المجمعة، ضمن الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين.

وحقق الاتحاد الدوري بعد غياب 14 عاما، منذ دوري موسم 2008-2009، وذلك بعد فترة الغياب الأطول والتي امتدت لمدة 15 عاما.

وحقق الاتحاد أول بطولة دوري في تاريخه عام 1982 (الدوري المشترك)، ثم غاب عن منصات التتويج حتى عام 1997، حين توج على حساب الهلال بنظام المربع الذهبي.

ويعتبر الأهلي صاحب أطول فترة ابتعاد عن التتويج، حين توج بالدوري عام 2016 بعد غياب 32 عاما.

ويأتي النصر في المركز الثاني، بعد أن حقق اللقب عام 2014، بعد غياب 19 عاما.

ويعتبر الهلال الأقل ابتعادا عن منصات تتويج الدوري، حيث كانت الفترة الأطول 6 سنوات، وتكرر الأمر في 3 مناسبات بين "1979-1985، و1990-1996، و2011-2017".

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