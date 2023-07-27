الاتفاق السعودي يتعاقد مع موسى ديمبلي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الاتفاق السعودي، الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي، موسى ديمبلي، بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.



ونشر الاتفاق عبر حسابه على "تويتر"، صورة مركبة لموسى ديمبلي وعلق قائلا: "شجاع، كريم، عميد، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبلي فارس جديد في فارس الدهناء".



وضم نادي الاتفاق المهاجم الفرنسي في صفقة انتقال حر، عقب رحيله عن صفوف نادي ليون الفرنسي، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.



وكان نادي الاتفاق أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن تعاقده أيضا مع الأسكتلندي، جاك هندري، مدافع فريق كلوب بروج البلجيكي.

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