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الخميس، 07-09-2023 04:28 م

الاتفاق السعودي يعلن عن إبرام صفقة كبيرة من الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - عزز الاتفاق السعودي صفوفه بضم النجم الجامايكي ديماراي غراي من إيفرتون الإنجليزي بعقد حتى 2027، وفق ما أعلن الخميس قبل ساعات من إقفال باب الانتقالات الصيفية في السعودية.

وأعلن الاتفاق عن ضم غراي بطريقة مثيرة، حيث نشر عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو لتقديم اللاعب الجامايكي، إلى جانب لقطة طريفة لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب الذي يرفض بشكل قاطع التخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح لنادي اتحاد جدة.

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وظهر في الفيديو شعار نادي ليفربول وبعض لاعبي الفريق، وعندما ظهر صلاح صرخ كلوب "لا" في إشارة إلى رفضه مغادرة النجم المصري لفريقه.

وفي نفس الفيديو، سخر حساب نادي الاتفاق من الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات، بعدما أعلن من قبل عن اقتراب غراي من الانتقال إلى نادي الشباب السعودي.

وكان غراي قريبا بالفعل من الانتقال لنادي الشباب الذي قدم عرضا رسميا لإيفرتون لضمه قبل أيام، قبل أن تتحول وجهته نحو فريق الاتفاق.

ولعب غراي الذي يحمل الجنسية الإنجليزية أيضا ودافع عن ألوان المنتخبات العمرية بين 2014 و2019 قبل أن يختار اللعب مع المنتخب الجامايكي الأول في بداية الصيف الحالي، مع إيفرتون منذ صيف 2022 وخاض معه 75 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 12 هدفا.

 

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