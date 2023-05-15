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الإثنين، 15-05-2023 03:56 م

الاحتفالات بلقب الليغا لم تكتمل.. لحظة هروب لاعبي برشلونة من الملعب (فيديو)

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الوكيل الإخباري -  لم تكتمل احتفالات لاعبي نادي برشلونة بتتويجهم بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعد فوزهم أمس الأحد على الغريم إسبانيول بسبب اقتحام جماهير الأخير أرض الملعب.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميا للمرة 27 في تاريخه، أمس الأحد، عقب فوزه على مضيفه وجاره إسبانيول 4-2 ضمن منافسات المرحلة الـ34 من "الليغا" في مباراة احتضنها ملعب  "باور 8" .

وعقب المباراة، احتفل لاعبو برشلونة في وسط ملعب "باور 8" بعد تتويجهم رسميا بلقب "الليغا"، في وقت كانت فيه جماهير إسبانيول غاضبة بعدما تعقدت مهمة فريقها لتفادي الهبوط، بعد أن تجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الهزيمة عند 31 نقطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير.

 وعندما اصطف لاعبو برشلونة في وسط الملعب وأطلقوا الأهازيج والاحتفالات، اقتحمت جماهير إسبانيول أرضية الملعب، في محاولة لمنع لاعبي برشلونة من الاحتفال.

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وهرب لاعبو برشلونة من أرضية الملعب على الفور، خوفا من حدوث اشتباكات وتعرض أي منهم للأذى.

 

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني، بيانا يدين الأحداث التي وقعت على ملعب "باور 8"
وقالت الرابطة الإسبانية في بيانها "حللنا جميع الصور مع نادي إسبانيول. ومن أجل منعهم (المشجعين) من دخول الملاعب مجددا تم تحديد من تم تصويرهم وتقديم المعلومات للجهات المختصة".

 

 

 

ملاعب

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