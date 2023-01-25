الاختبار الحقيقي الأول لرونالدو.. موعد لقاء النصر والاتحاد

الوكيل الإخباري - يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي، عندما يلاقي الاتحاد غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.



وتقام مواجهة النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الاردن و السعودية.



وقبل هذه المباراة، يلعب الهلال مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الساعة السادسة مساء بتوقيت الاردن و السعودية.



ويشارك الهلال في الكأس السوبر بصفته بطلا للدوري الموسم الماضي، والفيحاء بطلا لكأس الملك، بينما يشارك الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري بدلا من وصيف الكأس (الهلال).



ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب والأهلي.



وكان نظام الكأس السوبر السعودي في السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها الجديد تسير على خطى مسابقة الكأس السوبر الإسباني التي احتضنتها السعودية أخيرا بمشاركة أربعة أندية وتوج برشلونة بلقبها.



والتقى النصر والاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي شهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل السلبي، علما بأن الاتحاد فاز الموسم الماضي ذهابا وإيابا (3-1 و3-0).



ويعيش الفريقان موسما مميزا، حيث لم يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، على غرار الهلال.



ويحتل الاتحاد حاليا المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس الملك.



أما النصر، فيتربع على صدارة الدوري وتأهل لربع نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بكل ثقله من أجل حسم بطاقة النهائي لصالحه، وكل منهما مؤهل لذلك في ظل وجود كم كبير من العناصر المميزة في الفريقين.



ويبرز في الاتحاد، هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي رومارينيو داسيلفا، وإيغور كورونادو، والحارس مارسيلو غروهي والمصريان طارق حامد وأحمد حجازي.



بينما يضم النصر الأسطورة رونالدو الذي سيبلغ الثامنة والثلاثين نهاية الأسبوع المقبل، والبرازيلي تاليسكا متصدر ترتيب هدافي الدوري (12 هدفا) ومواطنه لويز غوستافو إلى جانب الحارس الجديد الأرجنتيني أغوستين روسي بديل المصاب الكولومبي دافيد أوسبينا، وعبدالإله العمري وعبدالرحمن غريب.



وكان النصر خرج فائزا في الظهور الرسمي الأول لرونالدو، الأحد الماضي أمام الاتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.

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