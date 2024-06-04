الاصابة تُبعد ساديو ماني عن السنغال

الوكيل الإخباري- اعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب ساديو ماني، لاعب النصر السعودي عن مواجهتي الكونغو وموريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 . ‬



‫وأكد الاتحاد السنغالي في بيان رسمي له ان ماني يعاني من إصابة عضلية وتأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين.



واضاف ان الفحوصات التي أجريت للاعب أظهرت كدمة في ركبته اليمنى بجانب المعاناة من إصابة في الفخذ وعضلة الساق الجانبية.

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وكان ساديو ماني تعرض للإصابة خلال مشاركته مع النصر امام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح.



ويتصدر السنغال المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.

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