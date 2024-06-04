الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

من هو آدم فراج الذي اغتالته إسرائيل ليلة زفاف شقيقته؟

تحذيرات من سعي سموتريتش لتفكيك السلطة

نجل شارون يهاجم نتنياهو

بن غفير يعلن اعتزامه المشاركة بـ"مسيرة الأعلام" في القدس غدا الأربعاء

طولكرم: وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

الثلاثاء، 04-06-2024 03:27 م

الاصابة تُبعد ساديو ماني عن السنغال

620244112522978919861


الوكيل الإخباري- اعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم غياب ساديو ماني، لاعب النصر السعودي عن مواجهتي الكونغو وموريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 . ‬

‫وأكد الاتحاد السنغالي في بيان رسمي له ان ماني يعاني من إصابة عضلية وتأكد غيابه عن المباراتين المقبلتين.

واضاف ان الفحوصات التي أجريت للاعب أظهرت كدمة في ركبته اليمنى بجانب المعاناة من إصابة في الفخذ وعضلة الساق الجانبية.

اضافة اعلان


وكان ساديو ماني تعرض للإصابة خلال مشاركته مع النصر امام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح.

ويتصدر السنغال المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الثاني.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620244144634123755205

ريال مدريد يحسم مستقبل خوسيلو وميندي

62024413548258507882

رئيس برشلونة يكشف أسرار رحيل تشافي

620244125842841102324

جدول مباريات يورو 2024

62024411353781977008

نجم الزمالك سيف فاروق جعفر.. نستطيع الفوز بالدوري

620244111942559259939

5 نجوم من المنتظر تألقهم في يورو 2024

620244105213143714298

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة