الأربعاء 27-04-2022
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الأربعاء، 27-04-2022 06:06 م

الامل يعود للوحدات بالبطولة الآسيوية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 
تجددت أمال الوحدات بالتأهل للدور ثمن النهائي بدوري أبطال اسيا، بعد أن جاءت نتائج فرق المجموعات الأخرى من مصلحته، وذلك قبل مواجهته مع ناساف الأوزبكي بختام دور المجموعات .اضافة اعلان


 



وخسر القوة الجوية العراقي من مومباي الهندي بهدف نظيف، والجزيرة الإماراتي من الشباب السعودي بهدفين دون رد، وفاز باختاكور الأوزبكي على التعاون السعودي بنتيجة ٥/٤، والدحيل القطري على سباهان الإيراني بنتيجة ٥/١، وتعادل شباب الأهلي الاماراتي مع فولاذ الإيراني بهدف لمثله .


وبهذه النتائج بات الوحدات بحاجة للفوز على ناساف كارشي  بثلاثية نظيفة للتأهل رسميا كأحد أفضل الثواني للدور ربع نهائي .

 



ويحل الوحدات بالمركز الثالث بالمجموعة الخامسة، التي يتصدرها الفيصلي السعودي ب٩ نقاط، أمام ناساف صاحب ال٨ نقاط، والوحدات ب٥، والسد القطري الأخير ب٤ نقاط .

 




 

 


 

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