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الإثنين، 21-08-2023 09:00 ص

الامير فيصل يتوج ابطال المصارعه في ختام بطولة العالم للشباب

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الوكيل الإخباري - توج سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية الاردنية بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 والتي اختتمت منافساتها في صالة الاميرة سمية بمدينة الحسين للشباب .اضافة اعلان


وتابع سمو الامير فيصل جانبا من المنافسات الختامية وحرص سموه على تتويج الابطال ولقاء اللجنة المنظمه للبطولة الى جانب المسؤولين في الاتحاد الدولي للمصارعه .

كما التقى سموه المنتخب الاردني للمصارعه المشارك في بطولة العالم اللاعبين والمدربين على هامش ختام البطولة .

وبدوره قدم الاتحاد الاردني للمصارعة  درع بطولة العالم للشباب حيث سلم الدرع رئيس الاتحاد المهندس محمد العوامله ونائب الرئيس ومدير البطولة المهندس عبدالله قطيشات لسمو الامير فيصل بن الحسين تقديرا للدور الذي قامت به اللجنة الاولمبيه ومساهماتها في انجاح البطولة .

 




 

 


 

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