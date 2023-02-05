الانتر يتحدى ميلان بديربي الغضب الليلة

الوكيل الإخباري - يحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا"، الساعة 10:45 مساء اليوم، الأحد ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.



ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 40 نقطة خلفا لفريق نابولي المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يأتي ميلان حامل اللقب فى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.



يسعي فريق الإنتر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على كريمونيزي فى الجولة الـ 20 من الدوري الايطالي، والتغلب على أتالانتا بهدف نظيف والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا.



ويتطلع فريق الإنتر للثأر من جاره ميلان في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمامه 2-3 في الدور الأول من مسابقة الكالتشيو.



وكان الإنتر قد تغلب على ميلان بثلاثية نظيفة، وتوك بلقب كأس السوبر الإيطالي يوم 18 يناير الماضي.



وفى المقابل، يأمل فريق ميلان فى استعادة توازنه هذا الموسم، بفوز ساحق على جاره الإنتر خلال مباراة اليوم.

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