الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة المياه تؤكد التزامها بإصدار الفواتير الشهرية

نقابة المحروقات: 18 مليون لتر مبيعات الكاز الشهر الماضي

حماية المستهلك تدعو الأردنيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في الشتاء

التربية : إيعاز للمدراء بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق مؤقتا

مصابون بحادثة غاز الكلورين في العقبة لا يرغبون بتقديم شكوى

إغلاق أسواق المواشي في المحافظات كافة لمدة 14 يوما

تفاصيل صادمة.. حاول ترويعها وتخويفها قبل أن تطاله يد العدالة

بدء استقبال طلبات قرض الطالب الكترونيًا في الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء تصدر بيان حول قطرة الدموع الاصطناعية

الأحد، 05-02-2023 03:23 م

الانتر يتحدى ميلان بديربي الغضب الليلة

22023593755972436347


الوكيل الإخباري -  يحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا"، الساعة 10:45 مساء اليوم، الأحد ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2022-2023.  

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 40 نقطة خلفا لفريق نابولي المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يأتي ميلان حامل اللقب فى المركز الخامس برصيد 38 نقطة. 

يسعي فريق الإنتر لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على كريمونيزي فى الجولة الـ 20 من الدوري الايطالي، والتغلب على أتالانتا بهدف نظيف والتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا. 

ويتطلع فريق الإنتر للثأر من جاره ميلان في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمامه 2-3 في الدور الأول من مسابقة الكالتشيو. 

وكان الإنتر قد تغلب على ميلان بثلاثية نظيفة، وتوك بلقب كأس السوبر الإيطالي يوم 18 يناير الماضي. 

وفى المقابل، يأمل فريق ميلان فى استعادة توازنه هذا الموسم، بفوز ساحق على جاره الإنتر خلال مباراة اليوم. 

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220235111738427255250

حكيمي يتفوق على ميسي بدرجة

2202351173334373193

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح وتطالب بترحيله

22023510591639896068

لأول مرة.. مواني يتحدث عن فرصته التي حرمت فرنسا من كأس العالم

220235102513351915437

فيديو غريب.. لاعب أتلتيكو مدريد يحتفل بهدفه بعد استبداله!

220235102129871075588

تصريح مفاجئ من أنشيلوتي قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

220235101244486180905

سان جيرمان يعرض نجمه للبيع بسعر زهيد

أخبار متعلقة
12023311119261483002

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120232812043315775155

إنتر ميلان في ضيافة كريمونيزي بالدوري الإيطالي الليلة

120231610525316074745 (1)

صفقة تبادلية وشيكة بين برشلونة وإنتر

1202314104214757324957

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام هيلاس فيرونا بالدوري الإيطالي

120231110015905252179

انتر ميلان يتأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟