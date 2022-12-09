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الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم

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الجمعة، 09-12-2022 02:17 م

الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة الأرجنتين وهولندا اليوم

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الوكيل الاخباري- رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب الأرجنتيني للفوز على نظيره الهولندي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي مونديال "قطر 2022".

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

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وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وكان توقعه صحيحا، حيث فازت الإكوادور بهدفين دون رد، ولكنه لم يصب في توقعه عندما رشح بلجيكا للفوز على المغرب في دور المجموعات حيث خرج "أسود الأطلس" فائزين على "الشياطين الحمر" بهدفين دون رد.

وفي حال أصاب "سهيل" في توقعه اليوم وفازت الأرجنتين، فإنها ستلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز من المباراة التي ستقام اليوم أيضا وستجمع بين البرازيل وكرواتيا.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

 




 

 


 

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