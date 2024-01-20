السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 04:07 م

البحرين وماليزيا اليوم في كأس آسيا

1202420112632181880762


الوكيل الإخباري - يبحث منتخب البحرين عن مصالحة محبيه عندما يواجه ماليزيا الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت في ثانِ جولات دور المجموعات من كأس آسيا المقامة في قطر.

وكانت البحرين خسرت بثلاثية لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس آسيا 2023، أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ويستهدف منتخب البحرين تحقيق نتيجة إيجابية رغم فقدان اللاعب أمين بن عدي بسبب الإصابة.

وكان منتخب ماليزيا خسر هو الآخر في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة (4-0).

تنقل المباراة عبر قنوات SSC 1 HD وقناة beIN Asian Cup.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202420124140356673988

فينيسيوس يعلق على تتويج رونالدو في جلوب سوكر

1202420113747727391212

القنوات الناقلة لقمة الأردن وكوريا الجنوبية

1202420111552499498611

طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

120242011741768966453

روما يستضيف هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي

1202420102958184299188

مواجهة قوية بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

1202420102458163784032

ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

أخبار متعلقة
1202418113911202795296

تحديد طبيعة إصابة المولد ومدة غيابه

1202417122149997569446

التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

1202417144832907794750

أردني بتشكيلة الجولة الأولى في كأس آسيا

1202416131232196612910

جدول ترتيب هدافي كأس آسيا 2023

1202415143128840198762

التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

120241310616886618930

أول تعليق لأكرم عفيف بعد قيادته قطر للفوز على لبنان في افتتاح كأس آسيا