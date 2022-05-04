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الأربعاء، 04-05-2022 05:13 م

البخيت في قطر ،، تجربة ناجحة ونهاية الموسم بتوديع كأس الاتحاد (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
انهى فريق أم صلال رحلته بكأس الاتحاد القطري ثالثا بمجموعته بـ 4 نقاط، لينتهي الموسم الأول لنجمنا الأردني ياسين البخيت مع فريقه والذي شهد تألقا كبيرا للاعب على المستوى الفردي .


ورغم فوز أم صلال في مباراة واحدة بدور المجموعات وخسارته مبارتين والتعادل في مباراة واحدة، إلا أن البخيت قدم مستويات رائعة في جميع المواجهات.

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وكان البخيت قد انضم لأم صلال ببداية الموسم الحالي وسجل 7 أهداف بدوري نجوم قطر، كما ساهم بصناعة عدد كبير من الأهداف مع الفريق الذي حل سادسا على سلم الترتيب .


 




 

 


 

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