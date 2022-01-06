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الخميس، 06-01-2022 02:20 م

البخيت ينافس نجوم غرب اسيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء جماهيري لإختيار أفضل لاعب في منطقة غرب اسيا عن الشهر الماضي، والذي شهد إقامة عددا كبير من المنافسات الهامة على المستوى المحلي والدولي .اضافة اعلان


ومن بين الأسماء التي تم ترشيحها من الاتحاد الآسيوي، فقد تواجد  نجم المنتخب الوطني وفريق أم صلال القطري ياسين البخيت، نظرا للمستويات العالية التي قدمها بالفترة الأخيرة بدوري نجوم قطر.

كما يتواجد اللاعبون : هارون كامارا (الاتحاد السعودي)، نوليدج موسونا (الطائي السعودي)، عبدالله ديابي (الجزيرة الإماراتي)، عبدالعزيز المقبالي (السيب العماني)، محمود المواس (الشرطة العراقي)، تامر صيام (شباب الخليل الفلسطيني)، شبيب الخالدي (كاظمة الكويتي).

ويتصدر الكويتي شبيب الخالدي التصويت بـ 30% من مجموع الأصوات، ومن خلفه السوري محمود المواس التصويت بـ 13%، ونوليدج موسونا ثالثا بـ 10% من الأصوات، علما أن التصويت ينتهي مساء الخميس .

 




 

 


 

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