البرازيلي دوغلاس ينتزع صدارة هدافي دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



فاز الوحدات بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من دوري المحترفين والتي شهدت تسجيل 17 هدف حتى الآن في رقم يفوق الجولة الماضية التي شهدت احراز 8 أهداف فقط .





وإليكم لائحة الهدافين بعد وصول عدد الأهداف لـ 49 هدف:



- 4 أهداف: دوغلاس (شباب الأردن).



- 3 أهداف: ديجو كالديرون (سحاب).

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- هدفين : حجازي ماهر(الحسين إربد)، أمين الشناينة (الفيصلي)، معاذ محمود (الصريح)، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا) وخضر الحاج (الجزيرة).



- هدف: أحمد سمير ومهند أبو طه (الوحدات)، عبدالله ذيب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد الردايدة وخلدون الخزام (معان)، زيد أبو عابد (شباب الأردن)، علي عزايزة، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا) أحمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أسامة عقار، محيسن أبو جبلة وفرج المزينة (شباب العقبة) ، فارس غطاشة، إبراهيم سعادة، رواد أبو خيزران، سيف درويش ومصعب اللحام (الحسين إربد)،معاذ العجلوني، محمد أبو عرقوب، وعلي أبو عبطة (الصريح)، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).



وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

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