البرازيل تتصدر التصنيف العالمي..والمغرب أول العرب

الوكيل الإخباري - تصدر منتخب البرازيل، تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي صدر صباح اليوم الخميس



وحل منتخب البرازيل في صدارة التصنيف محافظا على موقعه ، وجاء المنتخب البلجيكي ثانيا والأرجنتيني ثالثاً وفرنسا في المركز الرابع وإنجلترا خامسة ثم إيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، في حين حل منتخب الدنمارك في المركز العاشر وألمانيا في المرتبة 11.



عربيا حل المنتخب المغربي في المرتبة الأولى و22 عالميا، تونس ثانية و30 عالميا، والجزائر ثالثة و37 عالمياً ، ومصر رابعة و39 عالمياً، وقطر خامسة و50 عالميا

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آسيويا حلت إيران في المرتبة الأولى و20 عالميا ومن ثم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، السعودية سادسة والعراق ثم الإمارات.



وتقدم العراق إلى المرتبة 68 عالمياً والإمارات 70، وعمان 75، والأردن تقدم للمرتبة 84، والبحرين 85، وسوريا تراجع للمرتبة 90، في حين تقدم لبنان إلى المرتبة 99.



على الصعيد الأفريقي تصدر منتخب السنغال الترتيب بعدما جل بالمرتبة 18 عالمياً ، والمغرب ثانيا و22 عالميا وتونس ثالثا و30 عالميا .



وتذيل منتخب سان مارينو التصنيف الدولي للمنتخبات حول العالم في المرتبة 211.

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