البرازيل تحلق في تصفيات كأس العالم

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على نظيره الأورغوياني بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعتهما فجر الجمعة على ملعب أرينا دا أمازونيا في مدينة ماناوس البرازيلية،لحساب الجولة الثانية عشرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.وسجل للبرازيل نيمار "10"، رافينيا "18، 58" وجابرييل باربوسا "83"، فيما سجل لويس سواريز هدف الأورغواي الوحيد بالدقيقة "77".وبهذا الفوز واصلت البرازيل تحليقها بصدارة التصفيات بـ 31 نقطة، فيما تراجعت الأورغواي للمركز الخامس المؤهل للملحق العالمي بـ 16 نقطة .