البرازيل تواجه المغرب ودياً

الوكيل الإخباري - قال الاتحاد المغربي لكرة القدم إن المنتخب ، الذي بلغ قبل نهائي كأس العالم في قطر، سيستضيف البرازيل ودياً الشهر المقبل.



وستقام المباراة على ملعب ابن بطوطة في طنجة يوم 25 مارس (آذار) وستكون هذه أول مباراة تتابع فيها الجماهير المغربية منتخبها بعدما حقق المفاجأة وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2022.



كما اتفق المغرب على خوض مباراة ودية أمام بيرو في مدريد بعد ثلاثة أيام من مواجهة البرازيل.



وكان من المفترض أن يلعب المغرب في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في التوقف الدولي المقبل، لكن إيقاف زيمبابوي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جعل المغرب يخوض مباراتين وديتين.

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