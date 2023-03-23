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الخميس، 23-03-2023 02:32 م

البرتغال تستضيف ليشتنشتاين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

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الوكيل الإخباري - يستضيف منتخب البرتغال نظيره منتخب ليشتنشتاين مساء اليوم الخميس على ملعب "جوزيه ألفادي"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

ويتواجد منتخب البرتغال ضمن المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 "يورو 2024"، برفقة منتخبات ليشتنشتاين، البوسنة، الهرسك، آيسلندا، لوكسمبورج، سلوفاكيا.

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وليشتنشتاين في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

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