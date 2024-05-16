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الخميس، 16-05-2024 02:58 م

البرتغال تهدد مشاركة رونالدو في معسكر النصر

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الوكيل الإخباري - بات كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مهددًا بالغياب عن معسكر فريقه استعدادًا للموسم الجديد، بسبب منتخب بلاده البرتغال.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" على غلاف العدد الصادر صباح غد الخميس، فإن النصر قرر خوض معسكر تدريبي في مدينة فارو البرتغالية بداية من 4 يونيو/ حزيران المقبل.

وسيغيب رونالدو عن انطلاقة المعسكر بسبب انشغاله باستعدادات منتخب بلاده البرتغال، الذي سيخوض كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو/ حزيران حتى 14 يوليو/ تموز المقبلين.

وفي حال اجتاز المنتخب البرتغالي مجموعته التي تضم تركيا، والتشيك، وجورجيا، وتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإن الدون لن يتمكن من اللحاق بمعسكر النصر المقام في بلاده.

وينطبق الأمر ذاته على مواطنه أوتافيو مونتيرو، فيما يتعلق مصير الإسباني إيمريك لابورت، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بنتائج منتخبيهما في البطولة القارية ذاتها.

وأشارت "الرياضية" إلى أن النصر سيخوض 3 مباريات ودية مع أندية إسبانية، وبرتغالية، لم يحددها حتى الآن.

وأضافت "يُنتظر أن يمنح الجهاز الفني لاعبي النصر المنضمين إلى المنتخب السعودي حرية الالتحاق بالمعسكر بعد أسبوع من انطلاقته، أو المغادرة مع بقية البعثة".

ويواجه الأخضر نظيريه الباكستاني والأردني في الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يومي 5 و11 يونيو/ حزيران المقبل على الترتيب.

وتتبقى 3 مباريات للنصر على نهاية الموسم الجاري بالدوري السعودي للمحترفين، ضد الهلال، والرياض، والاتحاد على الترتيب.

ثم يخوض الفريق الأصفر مواجهة حاسمة ضد الزعيم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأنه لم يتحد تحديد موعد المباراة بشكل رسمي حتى الآن.

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