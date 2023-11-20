البطولة الختامية.. دجوكوفيتش يتوج باللقب للمرة السابعة في إنجاز قياسي

الوكيل الإخباري - توج نوفاك دجوكوفيتش بلقب البطولة الختامية للتنس للمرة السابعة في إنجاز قياسي متقدما بفارق لقب على روجر فيدرر وذلك بفوزه الأحد في النهائي على الإيطالي يانيك سينر 6-3 و6-3 في تورينو.

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واستحق الصربي المصنف أولا عالميا، لقبه الثاني تواليا في هذه البطولة التي تجمع سنويا أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، إذ وصل إلى مباراة اللقب بعدما أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا في نصف النهائي بالفوز عليه 6-3 و6-2.



وكان التعثر الوحيد لصاحب الـ36 عاما في النسخة الرابعة والخمسين من هذه البطولة في دور المجموعات حين خسر أمام سينر بالذات 5-7 و6-7 و6-7، لكنه ثأر الأحد من الإيطالي المصنف رابعا، محققا فوزه الرابع عليه من أصل خمس مواجهات بينهما.



وحرم دجوكوفيتش منافسه سينر البالغ من العمر 22 عاما من أن يكمل الإنجاز الذي حققه أمس السبت حين تغلب في نصف النهائي على الروسي دانييل مدفيديف الثالث عالميا، ليصبح أول إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية.



وقال دجوكوفيتش الذي رفع رصيده الإجمالي إلى 98 لقبا في مسيرته الأسطورية واقترب أكثر من الأمريكي جيمي كونورز (109) وفيدرر (103) ونال مبلغ 4.8 مليون دولار المخصص للبطل في تورينو، إنه "من المميز جدا الفوز بهذا اللقب، إنه على الأرجح أحد أفضل مواسمي. أنا سعيد وفخور جدا بمبارياتي الأخيرة. نجحت في خوض أسبوع استثنائي".



ودخل الصربي البطولة في نهاية عام شهد حصوله على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، ليصل إجمالي عدد ألقابه في "غراند سلام" إلى 24 لقبا قياسيا، بالإضافة إلى لقبه الأربعين في دورات ماسترز الألف نقطة، قبل أن يتمكن الأحد من فك شراكته مع غريمه السابق فيدرر والفوز بلقب البطولة الختامية للمرة السابعة بعد أعوام 2008 و2012 و2013 و2014 و2015 و2023.



وأضاف دجوكوفيتش هذا الإنجاز القياسي إلى آخر حققه في بداية البطولة حين فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الدنماركي هولغر رونه، ضامنا بذلك إنهاء الموسم في صدارة تصنيف المحترفين لمرة ثامنة قياسية بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2015 و2018 و2020 و2021.



كما عزز الصربي رقمه القياسي بالتواجد على رأس تصنيف المحترفين للأسبوع الـ399 (سيصل إلى الـ400 في تصنيف غدا الاثنين)، مبتعدا بفارق كبير جدا عن وصيفه فيدرر (310)، علما بأنه خسر احتساب 22 أسبوعا في الصدارة بين 23 مارس و23 أغسطس 2020 نتيجة توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

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