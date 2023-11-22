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الأربعاء، 22-11-2023 02:29 م

البليهي: سعيد بالفوز في عيد ميلادي

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الوكيل الإخباري -  أبدى علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، سعادته بالفوز على مضيفه الأردني 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال علي البليهي في تصريحات لقنوات SSC الرياضية: "ألف مبروك لنا ولجمهورنا الذي حضر لدعمنا بالأردن وهاردلك لأشقائنا".

وتابع: "المباراة لم تكن سهلة لأنها خارج أرضنا، وفي ظل دخول عناصر جديدة على الأخضر لكن ثقة المدرب مانشيني باللاعبين قادتنا للفوز".

وأضاف: "هذه ثاني مباراة بالتصفيات وحافظنا على نظافة شباكنا، والأهم الفوز في المباراتين".

وبيّن: "تغيير المدرب أمر صعب وكذلك دخول لاعبين جدد، لكن مع التكاتف وتوالي المباريات سنعود بقوة، وفيما يخص التأهل لم يحسم أي شيء بعد".

وصرح نجم فريق الهلال: "أغلقنا ملف التصفيات ولدينا بطولة مهمة سنركز عليها هي كأس آسيا".

واختتم: "شكرا من القلب لجمهورنا؛ لعبنا اليوم كأننا بأرضنا، وسعيد بالفوز في يوم ميلادي".

كما شكر المدافع عون السلولي الجمهور وأكد أنهم لم يقصروا وبارك للشعب السعودي.

وأضاف نجم التعاون: "حققنا فوزا مهما اليوم وبلغنا النقطة السادسة في الصدارة. نتعامل مع مباريات التصفيات خطوة بخطوة".

وأشار إلى أنهم يرغبون في استمرارية الانتصارات عندما يواجهون طاجكستان بالجولة المقبلة، في مارس/آذار المقبل.

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