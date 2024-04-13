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السبت، 13-04-2024 03:55 م

التحقيق مع برشلونة بشأن أحداث مواجهة سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقات مع نادي برشلونة الإسباني بعد اعتقال اثنين من المشجعين عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المشجعين المتواجدين في المنطقة المخصصة لنادي برشلونة في ملعب "حديقة الأمراء" لقيامهما بأداء التحية النازية في مباراة الأربعاء الماضي ضد باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقا تأديبيًا ضد نادي برشلونة، وهو ما يهدد النادى الكتالوني بعقوبة الحرمان من تواجد جماهيره في نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، إذا نجح في حسم تأهله لهذا الدور.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان قدم ثلاث شكاوى بعد أن أدى أحد المشجعين التحية النازية وإشارة عنصرية أخرى في حديقة الأمراء.

واقتنص برشلونة الإسباني فوزا ثمينا من مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 3 - 2، في المباراة المثيرة، التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

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