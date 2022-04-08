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الجمعة، 08-04-2022 10:56 م

التدريب الأخير : هذا ما قاله الحوامدة للاعبي الوحدات ،، والجماهير تشجع (صور وفيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
انهى الوحدات تحضيراته لمواجهة الفيصلي السعودي في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال اسيا عند الساعة الـ 11:15 من مساء اليوم الجمعة ، حيث خاض الأخضر تدريبه الأخير قبل المباراة مساء يوم الخميس بحضور جماهير الفريق القادمة من الأردن ورئيس النادي د. بشار الحوامدة .


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والتقى الحوامدة اللاعبين والجهازي الفني على هامش التدريب وقام بتحفيزهم لتقديم المطلوب في المباراة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " أبرز ما جاء بحديثه للاعبين وفيديو آخر لتشجيع الجماهير في التدريبات : 



ويخوض فريق الوحدات ثاني مشاركاته بدوري أبطال اسيا، والثانية بتاريخ الأندية الأردنية بشكل عام، حيث سيتواجد بالمجموعة الخامسة رفقة الفيصلي، ناساف كارشي الأوزبكي والسد القطري .










 




 

 


 

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