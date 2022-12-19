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الإثنين، 19-12-2022 09:30 ص

الترتيب النهائي لمنتخبات مونديال قطر 2022 .. فما ترتيب المنتخبات العربية؟

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الوكيل الإخباري - أسدل الستار على نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، بتتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب نظيره الفرنسي.

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وشارك 32 منتخبا في مونديال "قطر 2022"، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تأهل منها المتصدر والوصيف.

وشهدت نهائيات بطولة كأس العالم 2022، العديد من المفاجآت أبرزها تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي، واحتلاله المرتبة الرابعة، لأول مرة في تاريخه.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بتكبيده الهزيمة الوحيدة بالمنتخب الأرجنتيني، الذي توج بلقب بطل مونديال "قطر 2022"، ولكنه تعرض لهزيمتين متتاليتين بعد ذلك، وأخفق في بلوغ دور الـ16 للبطولة واكتفى بالمركز 25 بين جميع المنتخبات الـ32.

كما حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بطل مونديال "روسيا 2018"، كما أنه نجح في التعادل أمام الدنمارك، بيد أنه خسر أمام أستراليا وودع البطولة من دور المجموعات، واحتل المركز الحادي والعشرين في الترتيب العام.
في حين تعرض المنتخب القطر منظم البطولة، لثلاث هزائم متتالية، وتذيل الترتيب العام بين المشاركين في كأس العالم 2022.
وفي ما يلي ترتيب منتخبات كأس العالم "قطر 2022":

الأرجنتين
فرنسا
كرواتيا
المغرب
هولندا
إنجلترا
البرازيل
البرتغال
اليابان
لسنغال
أستراليا
سويسرا
إسبانيا
أمريكا
بولندا
كوريا الجنوبية
ألمانيا
الإكوادور
الكاميرون
الأوروغواي
تونس
المكسيك
بلجيكا
غانا
السعودية
إيران
كوستاريكا
الدنمارك
صربيا
ويلز
كندا
قطر.

 

 

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