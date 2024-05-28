الترجي يصدر بيانا بشأن أحداث مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الوكيل الإخباري - أصدر نادي الترجي التونسي الاثنين، بيانا بشأن الأحداث التي رافقت مباراته مباراة مع مضيفه الأهلي المصري في الدور إياب النهائي بدوري أبطال إفريقيا.



وخسر الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا السبت الماضي إثر هزيمته أمام الأهلي في لقاء الإياب بهدف دون رد بعدما تعادل الفريقان ذهابا بدون أهداف في تونس.



وقال الترجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" يوم الاثنين، إنه وبعد مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ونادي الأهلي حصل على 500 تذكرة مجانية في إطار المعاملة بالمثل مع بطل مصر.



وأضاف البيان أن الترجي حصل على 2000 تذكرة إضافة لعدد التذاكر المجانية، كما طالبت الإدارة بزيادة عدد الجماهير الحاضرة.



وأوضح الترجي أن رئيس الوفد الرسمي للفريق، والسفير التونسي في القاهرة عقدا اجتماعا مع الأمن في مصر وكبار المسؤولين لإبلاغهم برغبة بطل تونس في زيادة عدد التذاكر المخصصة لجماهيره، في ظل الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى مصر لحضور المباراة.



كما تم تقديم طلب بزيادة عدد التذاكر خلال الاجتماع الفني للمباراة لمسؤولي الأهلي المصري بحضور كل الأطراف المعنية.



وأكمل البيان: "عدد المشجعين الذين حضروا المباراة من مدرجات ملعب القاهرة وصل لـ5 أو 6 آلاف متفرج، إلا أن محاولات دخول باقي الجماهير لم تكلل بالنجاح".



وعن إصابة أحد مشجعي الترجي خلال التدافع أثناء محاولته دخول الملعب، أكد النادي التونسي أن الإدارة نقلت المشجع إلى أحد المستشفيات بعد التواصل مع السفارة التونسية حيث تكفل أحد أحباء الترجي بتكاليف علاجه.



كما تم إعادة المشجع برفقة البعثة الرسمية للنادي التونسي في طائرة خاصة حيث يتلقى علاجه إلى الآن في أحد المستشفيات المتعاقدة مع النادي في تونس.

اضافة اعلان

ملاعب