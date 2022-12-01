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الخميس، 01-12-2022 04:34 م

التشكيلة المتوقعة للمغرب في مواجهة كندا

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الوكيل الإخباري -  يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، الخميس، على ملعب الثمامة، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع كرواتيا، وعلى بعد نقطة وحيدة من ملاحقهما المباشر بلجيكا.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للمغرب:

حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

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