التشكيلة المتوقعة للمغرب في مواجهة كندا

الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، الخميس، على ملعب الثمامة، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.



ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع كرواتيا، وعلى بعد نقطة وحيدة من ملاحقهما المباشر بلجيكا.



وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للمغرب:



حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، حكيم زياش، يوسف النصيري.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة