التشكيلة المتوقعة للمغرب في مواجهة كندا

الوكيل الإخباري - يواجه المنتخب المغربي نظيره الكندي، الخميس، على ملعب الثمامة، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم.
ويحتل المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع كرواتيا، وعلى بعد نقطة وحيدة من ملاحقهما المباشر بلجيكا.
وفيما يلي التشكيلة المتوقعة للمغرب:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: يحيى عطية الله، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي.
خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي.
خط الهجوم: زكرياء أبوخلال، حكيم زياش، يوسف النصيري.
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