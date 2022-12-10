التشكيلة المتوقعة للمنتخب المغربي في مباراته التاريخية ضد البرتغال

الوكيل الإخباري - من المنتظر أن يعتمد مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، على نفس التشكيلة التي خاضت المباريات السابقة في مونديال قطر، وذلك عندما يواجه "أسود الأطلس" البرتغال في ربع النهائي، السبت.



ويتوقع أن يعتمد الركراكي على نهجه التكتيكي المعتاد "4-3-3" وعلى الأسماء التالية:



الحارس: ياسين بونو



الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس.



الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.



الهجوم: سفيان بوفال - حكيم زياش - يوسف النصيري.



وسيلعب الفائز من مباراة المغرب والبرتغال في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستقام في وقت لاحق اليوم أيضا وستجمع بين فرنسا وإنجلترا.

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