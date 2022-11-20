التشكيلة المتوقعة لمباراة قطر والإكوادور في افتتاح المونديال

الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب قطر مع الإكوادور، مساء اليوم الأحد، في ستاد البيت، في افتتاح مونديال 2022.



وأكد الفيفا في بيان إعلامي أن المطرب القطري فهد الكبيسي والمطرب الكوري الجنوبي جونجكوك سيغنيان أغنية حالمون في حفل الافتتاح الليلة.



وينطلق حفل الافتتاح مساء اليوم في ملعب البيت ويستمر لمدة 30 دقيقة.



ويشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها عدد من الفنانين العالميين، وسيمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية.



كما سيُحتفى بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة للنسخ السابقة من كأس العالم وبمتطوعي البطولة خلال الحفل نفسه.



وعلى الصعيد الكروي توقعت شبكة "هو سكورد" التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم، كالآتي:



تشكيلة منتخب قطر



حارس المرمى: سعد الشيب.



الدفاع: بسام الراوي – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن.



الوسط: همام أحمد - كريم بوضياف – حسن الهيدوس - بيدرو ميجيل - عبد العزيز حاتم.



الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.



تشكيلة منتخب الإكوادور



حارس المرمى: دومينجيز.



الدفاع: روبرت أربوليدا - فيليكس توريس - بييرو هينكابي - بيرفس إستوبينان.



الوسط: أنجيلو بريسيادو - مويسيس كايسيدو - كارلوس جروزو - روماريو إيبارا.



الهجوم: فالنسيا - مايكل إسترادا.

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