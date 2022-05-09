التشكيل الرسمي للوحدات أمام معان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



يلتقي فريقا الوحدات ومعان في واحدة من أهم مباريات الجولة الخامسة لدوري المحترفين، والتي ستقام على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين . اضافة اعلان













ويبحث الوحدات عن مواصلة انطلاقته الجيدة للدوري، حيث فاز بظهوره الأول على شباب الأردن بهدفين لهدف، علما أنه غاب عن الجولات الـ 3 الأولى بسبب مشاركته بدور المجموعات لدوري أبطال اسيا .







وسيدخل الفريق الأخضر للقاء بقائمة كاملة وبدون أي غيابات، مما يعطي المدرب الوطني رائد عساف الكثير من الخيارات في جميع مراكز الملعب، وهي المرة الأولى التي تكتمل فيها قائمة الفريق منذ تسلمه الإدارة الفنية .





وإليكم التشكيل المتوقع للوحدات ..







عبدالله الفاخوري



محمد أبو حشيش - مهند خير الله - طارق خطاب - فراس شلباية



بيتانغ -أحمد سمير



خالد عصام - أحمد سريوة- أنس العوضات



محمد أنس