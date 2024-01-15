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الإثنين، 15-01-2024 04:12 م

التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي سيواجه كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023.

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وجاء تشكيل المنتخب البحريني على النحو التالي:

إبراهيم لطف الله - هزاع علي - وليد الحيام - أمين بنعدي - محمد عادل - محمد الحردان - موسيس أتيدي - كميل الأسود - علي مدن - محمد مرهون - عبد الله الحشاش.

وعلى الجانب الآخر، أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيله الأساسي الذي جاء كالآتي:

كيم سونج جيو – سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي – لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن – تشو جوي سونج – سون هيونج مين.

ويلعب المنتخبان البحريني والكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة، بجانب الأردن وماليزيا.

 

 

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