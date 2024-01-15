التشكيل الرسمي لمباراة البحرين وكوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - أعلن الأرجنتيني خوان بيتزي، المدير الفني لمنتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي سيواجه كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس آسيا 2023.

اضافة اعلان



وجاء تشكيل المنتخب البحريني على النحو التالي:



إبراهيم لطف الله - هزاع علي - وليد الحيام - أمين بنعدي - محمد عادل - محمد الحردان - موسيس أتيدي - كميل الأسود - علي مدن - محمد مرهون - عبد الله الحشاش.



وعلى الجانب الآخر، أعلن يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، تشكيله الأساسي الذي جاء كالآتي:



كيم سونج جيو – سيول وونج هو – لي كي جي – يونج سيونج هيون – كيم مين جاي – لي جاي سونج – وانج ان بيوم – بارك يونج هو – لي كانج إن – تشو جوي سونج – سون هيونج مين.



ويلعب المنتخبان البحريني والكوري الجنوبي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للبطولة، بجانب الأردن وماليزيا.

ملاعب