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السبت، 26-11-2022 01:22 م

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري -  أعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل لاعبيه للقاء أستراليا في كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام المباراة بين تونس وأستراليا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم والتي تضم أيضا منتخبي فرنسا والدنمارك.

تشكيل منتخب تونس
في حراسة المرمى : أيمن دحمان

في الدفاع :محمد دراجر _ علي العابدي _ منتصر الطالبي _ ياسين مرياح _ديلان برون

في وسط الميدان :عيسى العيدوني _إلياس السخيري _ نعيم السليتي

في الهجوم : يوسف المساكني _ عصام الجبالي.

تشكيل منتخب أستراليا
حراسة المرمى: مات ريان

الدفاع: ناثانييل أتكينسون – هاري ساوتر – كاي رولز – عزيز بيهيتش

الوسط: أرون موي – رايلي ماكجري – جاكسون إرفين

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