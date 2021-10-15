الجمعة 15-10-2021
الوكيل الاخباري

الدولار يتراجع أمام العملة الروسية إلى أقل من 71 روبلا لأول مرة منذ يوليو 2020

وزارة الداخلية تنشر صورا لاجراءات التفتيش على المطاعيم قبل بدء حفل عمرو دياب

شاهد.. شذى حسون كارثة وإلهام شاهين بأبشع فستان في مهرجان الجونة

إصابات جراء إطلاق نار في مطار مكسيكو سيتي

التعليم العالي: 4 بدائل للموازي وتحتاج لقرارات مجلس وزراء

وزيرة الثقافة ترعى احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء

وفاة نائب بريطاني طعنا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

التربية: تجربة التعلم عن بعد كانت ناجحة إلى حد كبير

الجمعة، 15-10-2021 05:47 م

التشكيل الرسمي لمواجهة الفيصلي والجليل بدوري المحترفين

85f59fa5-7857-4413-9b40-a9bef33fc641


الوكيل الإخباري - أنس عشا
تفتتح الجولة الـ 20 من دوري المحترفين بمواجهة الفيصلي والجليل على ستاد عمان لحساب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة .اضافة اعلان


  

ويريد الفيصلي مواصلة التحسن بالأداء والنتائج منذ تسلم الكابتن محمود الحديد للمهمة الفنية، فيما يحتاج الجليل للفوز للهروب من صراع الهبوط .


وإليكم التشكيل الرسمي للفريقين : 
الفيصلي : عبدالله الزعبي، إبراهيم دلدوم، براء مرعي، أنس بني ياسين، عدي زهران، سالم العجالين، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، نزار الرشدان، مجدي العطار، محمد طنوس ومحمد العكش.


الجليل: مصطفى مسامح، عامر علي، صدام بني دومي، صدام الشهابات، خلدون الخزام، محمد العدوان،عاصم القضاة، حامد توريه، عمر عبد الرازق، ايمانويل وأنس أبو طعيمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1617562036063

الجماهير تترقب الجولة النارية الجديدة من الدوري (فيديو)

FBs0F-MWEAAj_l3

البرازيل تحلق في تصفيات كأس العالم

FBs0F-MWEAAj_l3

الأرجنتين تحقق فوزا هاما في تصفيات كأس العالم

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

بين الرمثا والوحدات ،، سباق أرقام دوري المحترفين

رمثا-وحدات

مباريات نارية في الجولة الجديدة من دوري المحترفين

1020212111231661420582

صراع الهدافين قبل انطلاق الجولة الـ 20

أخبار متعلقة
1617562036063

الجماهير تترقب الجولة النارية الجديدة من الدوري (فيديو)

5bf62ab3-0d59-478b-ae84-7c7f1dcfad42

صراع ملتهب على صدارة الهدافين في دوري المحترفين

178502252_3457785400987702_786950436985291422_n

صراع الهدافين يشتعل قبل انطلاق الجولة 19

181130152_3457785404321035_7891213328896408392_n

ضربة قاسية للرمثا قبل مواجهة الفيصلي بدوري المحترفين

178930499_3455249851241257_3905899108335600653_n

مشجع ينزل للملعب في مباراة الفيصلي والنادي يتأكد من سلامته

210966235_1126797711164266_5549136094062017901_n

جماهير الفيصلي تترقب الاجتماع المنتظر للهيئة العامة