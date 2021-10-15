التشكيل الرسمي لمواجهة الفيصلي والجليل بدوري المحترفين

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشاتفتتح الجولة الـ 20 من دوري المحترفين بمواجهة الفيصلي والجليل على ستاد عمان لحساب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة .ويريد الفيصلي مواصلة التحسن بالأداء والنتائج منذ تسلم الكابتن محمود الحديد للمهمة الفنية، فيما يحتاج الجليل للفوز للهروب من صراع الهبوط .وإليكم التشكيل الرسمي للفريقين :الفيصلي : عبدالله الزعبي، إبراهيم دلدوم، براء مرعي، أنس بني ياسين، عدي زهران، سالم العجالين، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، نزار الرشدان، مجدي العطار، محمد طنوس ومحمد العكش.الجليل: مصطفى مسامح، عامر علي، صدام بني دومي، صدام الشهابات، خلدون الخزام، محمد العدوان،عاصم القضاة، حامد توريه، عمر عبد الرازق، ايمانويل وأنس أبو طعيمة.