الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 06:51 م

التشكيل المتوقع لشباب الأردن في مواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
يلتقي فريقا شباب الأردن والفيصلي في قمة نارية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة، وذلك بافتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز واستكمال النتائج الإيجابية المقدمة منهما بالدوري هذا الموسم .
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و يمتلك شباب الأردن بقيادة المدير الفني وسيم البزوزر لكوكبة من الأسماء الشابة المتجانسة والمدعمة بمحترفين على أعلى مستوى.

 
 
وإليكم التشكيل المتوقع لـ "أسود غمدان" في المباراة :
أحمد الجعيد، يايا بانانا، شوقي القزعة، حجازي ماهر، فيصل أبو شنب، صلاح الحسنات، فضل هيكل، وسيم ريالات، خالد أبو رياش، خالد الدردور ومحمد ذيب.

 




 

 


 

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