التشكيل المتوقع لقمة تشيلسي وريال مدريد

الوكيل الإخباري - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة تشيلسي.



ويحل ريال مدريد، ضيفا على تشيلسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي سيدفع بنفس تشكيل مباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو، من خلال الاعتماد على الثلاثي الهجومي، فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وكريم بنزيما.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:



ريال مدريد: كورتوا - كامافينجا - ألابا - ميليتاو - كارفاخال - فالفيردي - كروس - مودريتش - رودريجو - فينيسيوس - بنزيما.



تشيلسي: كيبا - كوكوريلا - فوفانا - سيلفا - جيمس - كوفاسيتش - كانتي - إنزو - مودريك - فيليكس - هافيرتز.



وفاز ريال مدريد ذهابا بهدفين دون رد، سجلهما كريم بنزيما وماركو أسينسيو.

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