التشكيل المتوقع للسعودية أمام كوريا

الوكيل الإخباري - يستعدّ المنتخب السعودي لمواجهة نارية مساء اليوم الثلاثاء، عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، على استاد المدينة التعليمية، من أجل حجز بطاقة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا.



وتخطى منتخب السعودية دور المجموعات في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على عمان (2-1) وقيرغيزستان (2-0)، قبل أن يتعادل مع تايلاند سلبيا.





ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني للمنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: أحمد الكسار.



الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.



الوسط: محمد البريك، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سالم الدوسري، سامي النجعي.



الهجوم: فراس البريكان.

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